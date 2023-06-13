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ترامب يعرب عن فرحه بعد خروجه من المحكمة (فيديو)

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ترامب يعرب عن فرحه بعد خروجه من المحكمة (فيديو)
AP Bryan Woolston
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رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إبهاميه تعبيرا عن الفرح أثناء مغادرته قاعة المحكمة في موكبه بعد أن دفع ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه بشأن سوء التعامل مع وثائق سرية.

وسُمح لترامب بالخروج من المحكمة في ميامي في انتظار استكمال باقي إجراءاتها.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنه لن يتم فرض قيود على السفر بالنسبة لترامب بعد جلسة محاكمته، كما لن يتم فرض كفالة مالية عليه مقابل السماح له بمغادرة المحكمة.

ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الجنائية الموجهة إليه من قبل المحكمة في ولاية فلوريدا في قضية الوثائق السرية، وقال تود بلانش، محامي الرئيس السابق، أمام المحكمة الفدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء: "بكل تأكيد نحن ندفع ببراءتنا".

ويشار إلى أن ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية فدرالية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة، أن "هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلادنا. ونحن بلاد في حالة تدهور!!!".

المصدر: RT

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