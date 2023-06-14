ضابط بولندي سابق: كييف ستتسلم مقاتلات "F-16" في غضون شهرين أو ثلاثة

قال الخبير البولندي القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، إن أوكرانيا ستستلم مقاتلات "F-16" في غضون 2-3 أشهر.

وأضاف سكشيبتشاك في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام: "استمر تدريب الطيارين الأوكرانيين على إف 16 لفترة طويلة.. في رأيي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر ستمتلك أوكرانيا مقاتلات إف -16 لأن الطيارين الأوكرانيين بلا شك جاهزون بالفعل لها".

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وأشار المسؤول العسكري إلى أن الجيش الأوكراني مستعد لشن هجوم بالمعدات الموجودة، واستشهد بالمقاتلة ميغ 29 كمثال. في الوقت نفسه، ركز الجنرال على حقيقة أنه قبل قمة الناتو، "يجب أن يحدث شيء يظهر أن أوكرانيا جديرة بالثقة".

وخلص سكشيبتشاك إلى أن الوقت قد حان لكي يثبت الجيش الأوكراني قدرته على "هزيمة جزء من الجيش الروسي"، وما إذا كان الناتو سيواصل دعم أوكرانيا بطريقة موحدة.

في سياق متصل، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، إن السلطات الدنماركية تتوقع أن يتمكن الطيارون الأوكرانيون من بدء التدريب على قيادة مقاتلات F-16 في البلاد في أغسطس المقبل.

وأضاف بولسن في بيان "أتوقع أنه خلال الصيف سنكون قادرين على إنشاء كل إطار العمل الرسمي حتى نتمكن في أغسطس من بدء التدريب .. ليس سرا أننا منفتحون على توفير الأراضي الدنماركية لمثل هذا الحدث التدريبي".

في وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين إن هولندا تعمل مع الدنمارك لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة F-16 هذا الصيف. كما أعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين والعمل مع الدول الأخرى من أجل توفير مقاتلات من طراز F-16 إلى كييف.

المصدر: نوفوستي