صحيفة: الغرب قد يزود أوكرانيا بمقاتلات "أف-18" إلى جانب مقاتلات "أف-16"

كتبت صحيفة "Politico" أن الحلفاء الغربيين لأوكرانيا يدرسون احتمال تسليم مقاتلات "أف-18" القديمة إلى أوكرانيا إلى جانب مقاتلات "أف-16".

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ونقلت الصحيفة عن مصدريها أن الحلفاء يتفاوضون حاليا حول من سيزود أوكرانيا بمقاتلات "أف-16" وفي الوقت ذاته يجرون مناقشات أولية بشأن احتمال تسليم مقاتلات "أف-18" لأوكرانيا.

وأضاف المصدران أنه من الممكن أن يتم في المستقبل القريب تزويد أوكرانيا بالعشرات من مقاتلات "أف-18" القديمة الصالحة التي ستصبح متاحة للتصدير قريبا.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 25 مايو الماضي، أن الدنمارك وهولندا ستترأسان التحالف الأوروبي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "أف-16".

من جهته أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي في 21 مايو الماضي بعد اختتام أعمال قمة مجموعة السبع الكبار في هيروشيما، أن الغرب سيبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات الجيل الرابع بما فيها مقاتلات "أف-16". أما مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، فقال إن واشنطن ستبحث مع زملائها في الأشهر القريبة القادمة قائمة الدول التي ستنقل مقاتلاتها من طراز "أف-16" إلى كييف.

المصدر: تاس