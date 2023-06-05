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القوات المسلحة الأوكرانية تنفي بدء تدريب الطيارين على "إف 16" في بريطانيا

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القوات المسلحة الأوكرانية تنفي بدء تدريب الطيارين على
AP Mindaugas Kulbis
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نفى مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات صحة المعلومات عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "أف 16" الأمريكية الصنع في المملكة المتحدة.

وقال إيغنات للصحفيين، يوم الاثنين، إن "الحديث لم يدر بعد عن تدريب الطيارين. وقد توجهت إلى هناك المجموعات الأولى من خبراء الطيران لدراسة إمكانية تنظيم تدريب الطيارين الأوكرانيين لاحقا".

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وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد أعلن في وقت سابق يوم الاثنين، أن الفرق الأولى من الطيارين الأوكرانيين قد بدأت بالتدريب على استخدام طائرات "اف 16" في بريطانيا.

وفي وقت لاحق أوضح شميغال أن الفرق الأولى تم تشكيلها، لكنها لم تبدأ التدريب بعد.

المصدر: نوفوستي

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