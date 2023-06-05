الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين تتدرب في بريطانيا على مقاتلات F-16

ناقش رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، تشكيل "تحالف المقاتلات"، مشيرين إلى إرسال طليعة الطيارين الأوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب.

وقال شميغال: "اليوم بدأنا الحديث عن دعم أوكرانيا في المستقبل". ووفقا لرئيس الوزراء، فقد ناقش هو وكليفرلي دعم الأسلحة، وإعادة إعمار أوكرانيا ودمجها في "الناتو".

وأعرب عن امتنانه للجانب البريطاني "لدعمه الثابت، ولقيادته في تشكيل تحالف المقاتلات، واستعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16". وأضاف شميغال أنه في ساحة المعركة، يتم إعادة تشكيل القوات الأوكرانية وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الحكومة البريطانية تعتزم تقديم دعم عسكري سريع لأوكرانيا وتزويدها بطائرات مقاتلة.

وأضاف أن بريطانيا ستكون جزءا من "تحالف المقاتلات" جنبا إلى جنب مع الحلفاء الأوروبيين. ومن المهم بالنسبة لبريطانيا أن تقدم لأوكرانيا المساعدة العسكرية اللازمة "في أقرب وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي