برلين: سنتخذ قرارا بإمداد أوكرانيا بالمقاتلات الغربية في غضون أسبوعين

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن برلين ستتخذ قرارا حول إمكانية إمداد أوكرانيا بالمقاتلات الغربية في غضون أسبوعين.

وأضاف بيستوريوس في مقابلة مع وكالة Deutsche Welle: "نحن الآن في مرحلة إعادة التقييم، وندرس جميع الاحتمالات لتحديد ما هو ممكن وما نحن مستعدون وقادرون على تقديمه لكييف، وأعتقد أننا سنتخذ قرارنا خلال الأسبوعين المقبلين".

ووفقا للوكالة نفى بيستوريوس إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ "توروس" بعيدة المدى.

وردا على سؤال حول مخاوف برلين من إمكانية استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الألمانية للهجوم على الأراضي الروسية، أجاب بيستوريوس: "نحن نثق بشركائنا الأوكرانيين".

وأشارت الوكالة إلى أن بيستوريوس أكد رفض ألمانيا والولايات المتحدة لمبدأ استخدام الأسلحة الغربية لمهاجمة عمق الأراضي الروسية واختراق حدودها.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في الـ 25 من مايو الماضي أن الدنمارك وهولندا ستقودان التحالف الأوروبي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات مقاتلات "إف-16".

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: تاس