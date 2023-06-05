ريزنيكوف: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" في هجومها المضاد بالصيف

قال وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" في هجومها المضاد بالصيف، لأن تدريب الطيارين والفنيين يستغرق وقتا.

وأشار الوزير الأوكراني، في مقابلة مع قناة NHK، إلى أن استخدام هذه المقاتلات ممكن في الخريف أو الشتاء.

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وأضاف خلال رده على سؤال حول احتمال استخدام المقاتلات في الهجوم المضاد: "للأسف سنضطر في هذا الصيف للبقاء بدون مقاتلات إف-16. سنستخدم جميع المعدات الموجودة على وجه الأرض".

وشدد الوزير على أن أوكرانيا تحتاج ليس فقط لتدريب الطيارين، بل وتدريب وإعداد المهندسين والفنيين وغيرهم من العاملين الضروريين في هذا المجال.

وأعرب ريزنيكوف عن أمله، في أنه سيكون من الممكن استخدام المقاتلات المذكورة "في الخريف أو الشتاء".

في 25 مايو، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الدنمارك وهولندا ستقودان التحالف الأوروبي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات مقاتلات "إف-16".

المصدر: تاس