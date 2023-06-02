واشنطن تخيب آمال زيلينسكي بشأن مقاتلات إف - 16

نقلت صحيفة ديلي ميل عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن دبابات "أبرامز" وطائرات "إف -16" المقاتلة لن تشارك في الهجوم المضاد الذي ينوي الجيش الأوكراني شنه.

وبرر رئيس هيئة الأركان الأمريكية القرار بأن دبابات أبرامز وطائرات إف - 16 أسلحة استراتيجية مخصصة لاحتواء روسيا على المدى الطويل، مضيفا أن "الجميع يعرف أن أوكرانيا بحاجة لقوة جوية حديثة، وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلاً".

وقال ميلي إن تدريب القوات الأوكرانية على دبابات أبرامز الأمريكية المتقدمة قد بدأ بالفعل، لكنها لن تكون جاهزة للاشتراك في الهجوم المضاد الذي ينوي الجيش الأوكراني شنه.

وقال ميلي إن "كييف بحاجة لأسلحة جديدة على المدى الطويل ترفع جاهزيتها عندما تبدأ روسيا بشن هجوم جديد".

وفي وقت سابق من شهر مايو، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تشكيل قوة جوية أوكرانية تتألف من طائرات مقاتلة تقدمها الدول الداعمة لأوكرانيا.

وكان الحديث يدور عن توريد طائرات من بينها مقاتلات F-16، لكن وزيرا الدفاع في ألمانيا وبريطانيا أكدا أن بلديهما لن تزودا كييف بطائرات أكثر تطورا من مقاتلات "يوروفايتر".

المصدر: ريا نوفوستي