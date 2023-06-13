بوتين يصدر مرسوما بتقليد سفير دولة قطر لدى روسيا "وسام الصداقة"

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتقليد سفير دولة قطر لدى روسيا أحمد بن ناصر آل ثاني، "وسام الصداقة" للمساهمة الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية القطرية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على المرسوم بمنح وسام الصداقة للسفير القطري لدى روسيا أحمد بن ناصر آل ثاني، "من أجل المساهمة بشكل كبير في تعزيز التعاون العسكري والتقني بين البلدين".

كما تم منح وسام الصداقة "للمساهمة الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية القطرية".

وتشهد العلاقات الروسية القطرية تطورا مستمرا في مختلف المجالات.

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المصدر: RT