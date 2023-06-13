مستشار رئاسي أوكراني سابق يتنبأ بنهاية زيلينسكي الوشيكة

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين، إنه يتم تشكيل تحالف من الدول المناهضة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أوروبا الشرقية لإزاحته.

وأشار سوسكين عبر "يوتيوب"، إلى أن زيلينسكي شكل لنفسه الكثير من الأعداء والمعارضين حول العالم، وليس في أوروبا وحدها.

وأضاف أن الكثير من الدول بدأت تنضم إلى معسكر الدول الرافضة أو المعارضة لدعم أوكرانيا في هذا الصراع.

وأشار إلى أنه عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتبع سلوفاكيا مسار السياسة الهنغارية الخارجية، وأنه بمرور الوقت سيزداد الوضع سوءا، ما سيخلق أمام زيلينسكي الكثير من المشاكل.

ونوه سوسكين بأنه في حال تم إنشاء هذا التحالف المناهض للرئيس الأوكراني عندها "سيقسمون زيلينسكي على صفر" بمعنى أنها ستكون النهاية بالنسبة له.

المصدر: نوفوستي