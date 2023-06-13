المخابرات الهولندية أبلغت الـ CIA بالمخطط الأوكراني لتخريب "نورد ستريم" قبل 3 أشهر من الحادث

ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية NOS في تقرير نشرته، أن وكالة المخابرات المركزية الـCIA حثت أوكرانيا في شهر يونيو 2022 على الامتناع عن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

ووفقا لنتائج تحقيق أجرته وكالات إعلام هولندية وألمانية، تلقى جهاز المخابرات الهولندي معلومات استخباراتية تفيد باستعداد أوكرانيا لتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" في شهر يونيو 2022، قبل 3 أشهر من وقوع الحادث، ما دفعها لتحذير جهاز المخابرات الأمريكي من المخطط الأوكراني، وبدورها حذرت واشنطن كييف من تنفيذ مخططها في الشهر ذاته.

وأشار التحقيق إلى أن المعلومات التي أرسلتها المخابرات الهولندية تشبه إلى حد كبير المخطط الذي تم تنفيذه في الـ 26 من سبتمبر 2022، عندما تم تفجير خطوط أنابيب الغاز " نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2".

وبحسب المصادر، فمن المرجح أن وزير الدفاع الهولندي كايسا أولونغرن، ورئيس الوزراء مارك روته، ووزير الخارجية ووبكي هوكسترا، أبلغوا بالمعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني، وهم بدورهم أطلعوا الأمريكيين عليها.

ونوهت المصادر بأن "دائرة ضيقة من النخبة السياسية في لاهاي كانت على دراية بالشكوك الخطيرة التي تحوم حول أوكرانيا منذ عام".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق بأن أوكرانيا خططت للهجوم على خط أنابيب "السيل الشمالي" في شهر يونيو 2022 خلال تدريبات BALTOPS .

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، علمت بالمخطط الأوكراني قبل ثلاثة أشهر من تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي"، من حليف وثيق، لم تحدد هويته.

المصدر: نوفوستي