أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا خططت للهجوم على خط أنابيب "السيل الشمالي" في شهر يونيو 2022 خلال تدريبات BALTOPS .

ووفقا للصحيفة، خططت أوكرانيا لمهاجمة "السيل الشمالي" خلال مناورات الحلفاء البحرية، المعروفة باسم BALTOPS، والتي جرت في الفترة ما بين الـ 5 - 17 يونيو 2022، إلا أنه تم "تعليق" هذه العملية لأسباب مجهولة.

ولفتت النظر إلى إقرار مسؤولين مطلعين على التقرير الأوروبي خلال مقابلة معها، بأن هناك احتمالا بأنه تم إبلاغ المتآمرين الأوكرانيين بتسرب المعلومات الاستخباراتية بهذا الصدد، ولذلك غيروا الخطة ولم يتم تنفيذها في موعدها المحدد.

وذكر مشرفو أجهزة الأمن الألمانية المسؤولون عن التحقيقات التي جرت في شهر سبتمبر في حادث التفجير، أن الكثير من تفاصيل الحادث تتطابق مع مخطط قديم بهذا الصدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا أوكرانيا أبلغ الخدمات الأوروبية الخاصة في شهر يونيو، عن 6 أوكرانيين خططوا لاستئجار سفينة باستخدام وثائق مزورة والغوص إلى قاع بحر البلطيق باستخدام غواصة لتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

وأوضحت الصحيفة أنه "تم جمع تفاصيل الخطة، من قبل جهاز استخبارات أوروبي وتمت مشاركتها مع وكالة المخابرات المركزية في يونيو 2022، بحيث توفرت بعض الأدلة التي تربط الحكومة الأوكرانية بالهجوم على أنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق".

وأضافت أن "تقارير المخابرات الأوروبية تمت مشاركتها عبر منصة Discord، التي زعم أن ناشرها هو الجندي في الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك تيشيرا، وأن الصحيفة حصلت عليها من أحد أصدقائه".

وأفادت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، في وقت سابق، بتورط أوكرانيين على الأقل في حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج.

المصدر: نوفوستي