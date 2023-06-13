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إيران تعلن عن مفاوضات مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في الإمارات

أخبار العالم

إيران تعلن عن مفاوضات مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في الإمارات
AP
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أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني عن عقد مفاوضات مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في الإمارات.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "استمرارا للمشاورات الدبلوماسية مع أطراف إقليمية وخارجية، التقيت بنظرائي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي وناقشنا مجموعة من القضايا والاهتمامات المشتركة".

المصدر: RT

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