إيران تعلن عن مفاوضات مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في الإمارات

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني عن عقد مفاوضات مع ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في الإمارات.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "استمرارا للمشاورات الدبلوماسية مع أطراف إقليمية وخارجية، التقيت بنظرائي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي وناقشنا مجموعة من القضايا والاهتمامات المشتركة".

در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با همتایان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی خود در ابوظبی ملاقات کرده و در مورد طیفی از موضوعات و نگرانی‌های متقابل با هم گفتگو نمودیم. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) June 13, 2023

المصدر: RT