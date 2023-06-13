سوناك يصف وفيات نوتنغهام بأنها حادث مروع

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفيات نوتنغهام بأنها حادث مروع، وذلك إثر اعتقال الشرطة رجلا بعد العثور على 3 قتلى كانوا ضحية عمليات طعن ودهس وقتل متزامنة.

وبعث سوناك بتعازيه لأسر الضحايا الثلاث، ووصفه بأنه "حادث مروع".

وقال في تغريدة "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتها للحادث الصادم الذي وقع في نوتنغهام هذا الصباح. أنا على اطلاع بالتطورات. يجب منح الشرطة الوقت اللازم لتقوم بعملها".

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.



I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.



My thoughts are with those injured, and the… — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 13, 2023

وفي وقت سابق، قالت شرطة نوتنغهامشير في بيان أنه "تم إلقاء القبض على رجل (31 عاما) للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة".

وذكرت أنه "تم استدعاء الشرطة إلى طريق إلكستون بعد الساعة الرابعة فجرا حيث تم العثور على شخصين ميتين في الشارع، ثم تم استدعاء الضباط إلى حادث آخر في شارع ميلتون حيث حاولت شاحنة دهس ثلاثة أشخاص، يتم علاجهم حاليا في المستشفى. كما تم العثور على رجل ميتا في طريق مجدلا".

المصدر: "أ ف ب" + RT