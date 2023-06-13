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الدفاع الروسية: صد هجمات أوكرانية على محاور مختلفة

"وال ستريت جورنال": واشنطن تعتزم تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب

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دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، ألمانيا، أرشيف
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قالت صحيفة "وال ستريت جورنال" إن واشنطن تعتزم تزويد كييف بقذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤوولين أمريكيين، "يتوقع أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد وذلك بعد أسابيع من التشاور والتباحث حول كيفية تجهيز دبابات أبرامز التي ستقدمها واشنطن إلى كييف".

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وبحسب مصار الصحيفة، لا توجد عوائق أمام الموافقة على توريد هذا النوع من الذخيرة لكييف.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقريرها شهر مايو الماضي، نقلا عن المتحدث باسم البنتاغون غارون غارن قوله إن "نحو 200 جندي أوكراني بدأوا تدريبات مشتركة على الأسلحة في منطقة تدريب غرافينوير، كما بدأ تدريب 200 آخرين على إعادة تزويد الدبابات بالوقود وصيانتها".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في مارس الماضي، أنها تخطط لإرسال 31 دبابة "أبرامز" من مخزونها إلى أوكرانيا بحلول الخريف.

يذكر أن نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها سترسل ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب إلى كييف.

المصدر: RT

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