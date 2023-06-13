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"في أجواء حميمية".. بايدن "يغازل" المثليين ضمن حملته للانتخابات الرئاسية! (فيديو)

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استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر احتفال في تاريخ البيت الأبيض للمثليين، داعيا إلى اتخاذ تدابير جديدة لحماية حقوق وسلامة أفراد مجتمع الميم.

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ونزح الآلاف من ضيوف بايدن إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بما في ذلك وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو أول شخص من مجتمع الميم يشغل منصبا وزاريا، ومساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأدميرال راشيل ليفين، وهو أول شخص متحول جنسيا تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ.

وظهر بايدن وزوجته جيل، وهما بصدد التقاط الصور والفيديوهات مع بعض المتحولين، في جو حميم، في محاولة منه على ما يبدو، لجعل مجتمع الميم مساندا له خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. فيما هتف كثيرون من ضيوف البيت الأبيض "أربع سنوات أخرى".

وقال الرئيس الأمريكي إن بعض الحاضرين في الاحتفال هم ناجون من حوادث إطلاق نار مميتة في ملهى "LGTBQ Club Q" الليلي في كولورادو سبرينغز في نوفمبر الماضي، وملهى "Pulse" الليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا في عام 2016.

وأضاف أن الهجمات وسلسلة مشاريع القوانين في الولايات التي يقودها الجمهوريون والتي تستهدف الشباب المتحولين جنسيا، وتمنع معلمي الأطفال الأصغر سنا من مناقشة النوع الاجتماعي أو النشاط الجنسي، وقوانين مقترحة أو تم إقرارها تقيد أداء السحب، خلقت بيئة مهددة لعناصر مجتمع الميم.

وقال بايدن "عندما تواجه العائلات في جميع أنحاء البلاد قرارات مؤلمة بالانتقال إلى دولة مختلفة لحماية أطفالهم من قوانين مكافحة LGTBQ الخطيرة، علينا أن نتحرك. نحتاج إلى صد مئات الفواتير القاسية والساخرة التي تم تقديمها في الولايات التي تستهدف الأطفال المتحولين وترويع الأسر وتجريم الأطباء والممرضات".

المتحولة التي التقط بايدن صورا معها

المصدر: RT+ وكالات

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