حالة تأهب في كييف وعدد من المناطق وصواريخ الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط في مناطق مأهولة

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف وضواحيها وعدد من المناطق، وسط أنباء عن سقوط صواريخ تابعة للدفاعات الجوية الأوكرانية في مناطق مأهولة بحسب ما ذكره نشطاء.

ودوت صافرات الإنذار من غارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، وفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد، حيث تم الإعلان عن الإنذار في عاصمة أوكرانيا وضواحيها في الساعة 07.11 (يتزامن مع توقيت موسكو).

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبتروفسك ونيكولاييف وخاركوف وبولتافا وسومي وأوديسا.

كما تم سماع دوي انفجارات ضخمة في مناطق كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، ليلة الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للانفجارات التي طالت بعض المناطق، وقال البعض إن صواريخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية المضادة سقطت وأصابت منزلا في كريفوي روغ.

ولا يزال من غير المعروف ما هي المواقع المحددة التي أصيبت جراء الاستهدافات الروسية فقد منعت وسائل الإعلام المحلية الأوكرانية من نشر أي معلومات.

من جهته أكد رئيس بلدية خاركوف "إصابة موقع تابع للبنية التحتية في المنطقة".

المصدر: RT