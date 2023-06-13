القيادة المركزية الأمريكية: إصابة 22 عسكريا أمريكيا في تحطم مروحية بسوريا يوم الأحد الماضي

قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن 22 جنديا أمريكيا أصيبوا في حادث تحطم مروحية شمال شرقي سوريا وقع يوم الأحد الماضي 11 يونيو.

وجاء في البيان: "في 11 يونيو، أصيب 22 عسكريا أمريكيا بدرجات متفاوتة في حادث مروحية شمال شرق سوريا. وهم يخضعون للعلاج، وتم إجلاء 10 منهم إلى مرافق رعاية على مستوى أعلى خارج منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه يجري التحقيق في أسباب الحادث "على الرغم من عدم الإبلاغ عن نيران معادية".