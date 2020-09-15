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"سانا" تفيد بسقوط مروحية عسكرية أمريكية شمال شرقي سوريا والتحالف ينفي

أخبار العالم العربي

Reuters MURAD SEZER
مروحية تابعة لدورية أمريكية تركية مشتركة على الحدود بين تركيا وسوريا (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية نقلا عن مصادر محلية بسقوط مروحية للجيش الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية في محافظة الحسكة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن مدرعات أمريكية قامت بتطويق موقع الحادث.

من جهته، نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن في وقت لاحق اليوم نبأ سقوط المروحية، وذكر على لسان متحدث باسمه لقناة "الحدث" أن مروحية تابعة للتحالف "قامت بهبوط اضطراري"، وذلك "ليس نتيجة تعرضها لهجوم"، مؤكدا أن "المروحية وطاقمها بخير وقد تم تأمينهم".

المصدر: وكالات

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