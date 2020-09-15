"سانا" تفيد بسقوط مروحية عسكرية أمريكية شمال شرقي سوريا والتحالف ينفي

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية نقلا عن مصادر محلية بسقوط مروحية للجيش الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية في محافظة الحسكة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن مدرعات أمريكية قامت بتطويق موقع الحادث.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا في #الحسكة نقلا عن مصادر محلية : سقوط مروحية للاحـتلال الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية ومدرعات الاحتلال الأمريكي تطوق المكان. — سانا عاجل (@SanaAjel) September 15, 2020

من جهته، نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن في وقت لاحق اليوم نبأ سقوط المروحية، وذكر على لسان متحدث باسمه لقناة "الحدث" أن مروحية تابعة للتحالف "قامت بهبوط اضطراري"، وذلك "ليس نتيجة تعرضها لهجوم"، مؤكدا أن "المروحية وطاقمها بخير وقد تم تأمينهم".

المصدر: وكالات