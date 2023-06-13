استسلام طاقمي مدرعتين أوكرانيتين للقوات الروسية قرب دونيتسك

استسلم طاقما مدرعتين تابعتين للجيش الأوكراني، بالقرب من منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لما أكده مسؤول أمني في المنطقة.

وأوضح المسؤول الأمني أن العسكريين الذين كانوا على متن المدرعتين يبلغ عددهم 10 أفراد، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

وأكد أنه يتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لكل الجرحى، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق مما إذا كانوا قد تورطوا في ارتكاب جرائم حرب.

وقال المصدر نفسه إن قائد إحدى الفصائل الأوكرانية اتصل بالقوات الروسية في المنطقة وطلب تقديم المساعدة الطبية إلى الجرحى من جنوده، بعد أن رفضت القيادة العسكرية الأوكرانية إجلاءهم.

وطلب القائد الأوكراني توفير ممر آمن، لتسليم بقايا وحدته بكل الأسلحة التي لديه، بما في ذلك مدرعتان.

ومنذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني بهدف اختراق الدفاعات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يتعرض الجيش الأوكراني لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم القضاء على آلاف الجنود وتدمير عشرات الآليات العسكرية الثقيلة من بينها دبابات من طراز "ليوبارد" ومدرعات وناقلات جند أمريكية كانت قد تسلمتها كييف في وقت سابق.

المصدر: تاس