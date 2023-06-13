اليابان والولايات المتحدة وفرنسا تجري مناورات في أوكيناوا وبحر الصين الشرقي بمشاركة حاملات طائرات

نفذت القوات البحرية اليابانية والأمريكية والفرنسية مناورات مشتركة في منطقة أوكيناوا وبحر الصين الشرقي بمشاركة حاملات طائرات أمريكية وقاذفة B-52.

وشملت المناورات التصدي للسفن الحربية والغواصات، ومراقبة الأجواء، حسبما أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي قالت إن المناورات جرت في الفترة من 7 إلى 10 يونيو.

وشارك في المناورات المدمرة اليابانية Samidare وحاملة طائرات الهليكوبتر Izumo، بالإضافة إلى مقاتلات F-15 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

كما شاركت في المناورات مدمرات وفرقاطات أمريكية، وحاملتا الطائرات

USS Ronald Reagan و USS Nimitz، بالإضافة إلى قاذفة B-52. في شاركت فرنسا في التدريبات بالفرقاطة لورين.

وأجرت اليابان والولايات المتحدة وفرنسا تدريبات بحرية مشتركة سابقا 5 مرات، لكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حاملات الطائرات.

المصدر: تاس