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اليابان والولايات المتحدة وفرنسا تجري مناورات في أوكيناوا وبحر الصين الشرقي بمشاركة حاملات طائرات

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اليابان والولايات المتحدة وفرنسا تجري مناورات في أوكيناوا وبحر الصين الشرقي بمشاركة حاملات طائرات
Gettyimages.ru
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نفذت القوات البحرية اليابانية والأمريكية والفرنسية مناورات مشتركة في منطقة أوكيناوا وبحر الصين الشرقي بمشاركة حاملات طائرات أمريكية وقاذفة B-52.

وشملت المناورات التصدي للسفن الحربية والغواصات، ومراقبة الأجواء، حسبما أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية التي قالت إن المناورات جرت في الفترة من 7 إلى 10 يونيو.

وشارك في المناورات المدمرة اليابانية Samidare وحاملة طائرات الهليكوبتر Izumo، بالإضافة إلى مقاتلات F-15 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

كما شاركت في المناورات مدمرات وفرقاطات أمريكية، وحاملتا الطائرات

USS Ronald Reagan و USS Nimitz، بالإضافة إلى قاذفة B-52. في شاركت فرنسا في التدريبات بالفرقاطة لورين.

وأجرت اليابان والولايات المتحدة وفرنسا تدريبات بحرية مشتركة سابقا 5 مرات، لكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حاملات الطائرات.

المصدر: تاس

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