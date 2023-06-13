سيناتور أمريكي يطالب بالتحقق من أسعار الأسلحة الموردة إلى كييف.. والبنتاغون يبرر

طالب السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، بمراجعة قيمة جميع الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا من أموال البنتاغون، بعد اكتشاف زيادة في الأسعار بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

واقترح السيناتور أن يقوم مكتب المساءلة الحكومية بمقارنة تقييم الممتلكات العسكرية المخصصة للأوكرانيين في إطار البرنامج الرئاسي لنقل الأسلحة، (أي من احتياطيات القوات الأمريكية) مع مؤشرات مماثلة لدول أخرى.

وقال روبيو: "أطلب من مكتب محاسبة الحكومة إجراء مراجعة كاملة لتقارير وزارة الدفاع حول جميع المعدات المنقولة إلى أوكرانيا بموجب البرنامج الرئاسي منذ بداية العملية الروسية في عام 2022، وكيف يقارن ذلك بتقييم الأصول المنقولة إلى دول أخرى من خلال البرنامج ذاته".

وأضاف: "سيضمن هذا عدم دفع دافعي الضرائب الأمريكيين فاتورة أكبر لاستبدال الممتلكات الضرورية لحماية الولايات المتحدة ومصالحها".

وفي مايو، اندلعت فضيحة في الولايات المتحدة بسبب المنشورات التي تفيد بأن البنتاغون بالغ في تكلفة المعدات والأسلحة والذخيرة المرسلة إلى أوكرانيا بمقدار ثلاثة مليارات دولار.

وفسرت وزارة الدفاع نفسها الأمر من خلال التناقضات في فئات التقييم وأكدت أن المبالغة في الأسعار لا تؤثر على المساعدات المقدمة إلى كييف.

المصدر: نوفوستي