الرئيس الإيراني يبدأ جولته في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين إلى فنزويلا حيث يبدأ جولة مصغّرة في أميركا اللاتينية، ستقوده أيضا إلى كوبا ونيكاراغو.

وكان في استقبال رئيسي في مطار سيمون بوليفار في كراكاس وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل. ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس نيكولاس مادورو خلال النهار.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيسي قوله قبل مغادرته طهران "تتم هذه الزیارة تلبية لدعوة رسمية من رؤساء فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا"، مضیفا أن "هذه الزيارة ستكون منعطفاً في تحسين مستوى العلاقات بيننا وبين دول أميركا اللاتينية".

وتابع "خلال العامين الماضيين، تطوّر تعاوننا مع هذه الدول (فنزويلا، كوبا ونيكاراغوا)... في مجالات الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطب".

وتعود آخر زيارة لرئيس إيراني إلى كوبا وفنزويلا إلى العام 2016، عندما زارهما الرئيس السابق حسن روحاني قبل مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي يناير 2007، استُقبل سلفه محمود أحمدي نجاد في نيكاراغوا. ودافع رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا في فبراير عن حق إيران في امتلاك سلاح نووي.

المصدر: "أ ف ب"