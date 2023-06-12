إيران تنتقد بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن الاجتماع الـ 156 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن البيان الصادر عن اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، بشأن القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي، غير مناسب، مشيرا إلى أن إيران تتابع برنامجها النووي السلمي على أساس حقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة بالتفاعل مع الدول المعنية والوكالة الدولية.

وجدد كنعاني في بيان اليوم الاثنين، التأكيد على المواقف الدائمة لإيران، واعتبر الجزر الإيرانية الثلاث، أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، جزءا لا يتجزأ وأبديا من أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث إن الاستراتيجية الإقليمية والسياسة لإيران تهدف لتقوية وتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتنمية مبدأ الحوار، معربا عن أمله في أن تتطلع دول المنطقة إلى المستقبل وبعيدا عن الخطاب التقليدي السابق، وبناء أطر جديدة للتعاون في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التطورات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة بالواعدة وضمن إطار مصالح جميع دول المنطقة، مضيفا أن "دول المنطقة تتحمل مسؤولية جماعية في دفع مصالح المنطقة قدما، وإيران دعمت دائما الحوار والتعاون".

المصدر: تسنيم