بلينكن: نعتزم رفقة الحلفاء زيادة دعمنا لهجوم أوكرانيا المضاد إلى أقصاه

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بأن "الحلفاء الغربيين" يعتزمون زيادة الدعم إلى أقصى حد لهجوم أوكرانيا المضاد وتزويد كييف بمساعدة طويلة الأجل.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني: "سنواصل القيام بأمرين، ونحن مصممون على القيام بذلك. وسنواصل زيادة دعمنا لأوكرانيا إلى أقصى حد الآن حتى تتمكن من النجاح في ساحة المعركة. وزيادة دعمنا طويل الأجل لأوكرانيا، الذي يهدف إلى ضمان قدرتها على بناء قدرة رادعة ودفاعية قوية لقواتها المسلحة بمرور الوقت".

وأضاف: "بحيث في المستقبل إذا قررت روسيا شن عدوان آخر، فسيكون لديها [أوكرانيا] فرصة لردعه، وأيضا إذا كان من الضروري، صده بنجاح. وفي الوقت نفسه، وكذلك عملية الإصلاحات الديمقراطية الجارية لاقتصادهم، واندماج كييف في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس