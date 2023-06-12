بلينكن: لا معلومات لدينا من المسؤول عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأمريكية لا تمتلك معلومات إضافية حول المسؤول عن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني: "بالنسبة للسد، فليس لدينا أي معلومات أخرى حول ما حدث بالضبط. نحن نعلم أن له عواقب وخيمة على الأوكرانيين. وهذا في حد ذاته وضع مروع، يتفاقم بسبب حقيقة أن هذا يحدث في وسط عدوان واسع النطاق من روسيا على أوكرانيا".

وفي ليلة 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين، ما يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: RT + تاس