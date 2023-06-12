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زيلينسكي يوقع مرسوما بتأجيل "عيد النصر" ليصبح 9 مايو "يوم أوروبا"

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زيلينسكي يوقع مرسوما بتأجيل
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قالت وسائل إعلام أوكرانية إن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وقع مرسوما يقضي بتأجيل الاحتفال بيوم النصر إلى 8 مايو بدلا من 9 مايو من كل عام، وإعلان 9 مايو احتفالا "بيوم أوروبا".

وجاء ذلك في موقع البرلمان الأوكراني.

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من جهتها رحبت المفوضية الأوروبية بقرار أوكرانيا الاحتفال بيوم 9 مايو كيوم أوروبا.

وفي السابق، كانت أوكرانيا تحيي "يوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية" في 9 مايو وكان يوم عطلة رسمية، حيث حل محل "يوم النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945." كان الثامن من مايو يوم الذاكرة والمصالحة، بعد أن وافق البرلمان على هذه التغييرات عام 2015 في إطار حملة ما يسمى بسياسة "إزالة الشيوعية".

المصدر: تاس

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