"الناتو" يبدأ أضخم مناورات جوية في تاريخه

يبدأ حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الاثنين، في الأجواء الألمانية، أكبر مناورة جوية في تاريخه، ستستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وذكر موقع إذاعة أوروبا الحرة، أنه ستشارك في مناورات الدفاع الجوي "Air Defender 2023" التي ستحتضنها ألمانيا، 250 طائرة من 25 دولة، بما في ذلك اليابان والسويد.

كما يشارك ما يصل إلى 1000 جندي في المناورات، التي تهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية لحماية الحلفاء ضد المسيرات وصواريخ الكروز، في حال وقوع هجوم على المدن أو المطارات أو الموانئ البحرية داخل أراضي الناتو.

المصدر: الأناضول