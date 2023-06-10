تظاهرات في ألمانيا ضد تدريبات الناتو

تظاهر المئات أمام قاعدة Wunstorf الجوية في منطقة هانوفر بألمانيا ضد التدريبات الجوية لحلف الناتو التي ستجري على نطاق واسع ما بين 12 إلى 23 يونيو في ألمانيا والدول المجاورة.

وأفادت وكالة DPA يوم السبت بأن الاحتجاج جرى تحت شعار "مارسوا السلام لا الحرب".

وتحدث النشطاء لصالح إيجاد حلول دبلوماسية وإنهاء الصراع في أوكرانيا. ظهرت، على سبيل المثال، لافتات كتب عليها "يسقط السلاح! لا حرب! نزع السلاح الآن!". وبحسب المتحدث باسم الشرطة، تجمع حوالي 300 شخص. وكانت المظاهرة سلمية.

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في وقت سابق، حذرت السلطات الألمانية من أن المناورات ستؤثر حتما على الحركة الجوية. من ناحية أخرى أشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى أن التدريبات ستساعد في توطيد العلاقات بين الناتو وعبر الأطلسي.

خلال مناورات Air Defender - 2023 ، يخطط سلاح الجو الألماني لاستخدام جميع المطارات العسكرية الوطنية المتاحة من أجل أداء دور "المركز الاستراتيجي للدفاع الجماعي".

كما سيتم استخدام الأجواء والمطارات في بعض الدول الشريكة. وسيشارك في التدريبات عشرة آلاف جندي من 25 دولة ستة آلاف منهم من ألمانيا.

خلال المناورات، سترتفع حوالي 250 طائرة في الهواء. كما ستشارك اليابان والسويد من خارج الناتو في التدريبات.

سوف تعمل قاعدة القوات الجوية في Wunstorf كموقع دعم لوجستي خلال التمرين.

المصدر: تاس