أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري مناورات في بحري اليابان وأوخوتسك

بدأ أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الاثنين، مناورات في مياه بحري اليابان وأوخوتسك بمشاركة 60 سفينة قتالية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة وأكثر من 11 ألف عسكري.

ومن المتوقع أن تقوم مجموعات تكتيكية بحرية بمشاركة الطيران البحري أثناء المناورات بالبحث عن غواصات تابعة للعدو المفترض وكذلك تنفيذ تدريبات قتالية ضد أهداف سطحية وجوية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم التدرب على التصدي للطيران المعادي المفترض، من أنظمة الدفاع الجوي الموجودة على السفن المشاركة في المناورات.

المصدر: RT