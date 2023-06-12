أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه.. أردوغان في قبرص التركية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى جمهورية شمال قبرص التركية في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في 28 مايو الماضي.

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وحطت طائرة الرئيس التركي في مطار "أركان" بالعاصمة ليفكوشا، حيث كان في استقباله رئيس قبرص التركية، أرسين تتار، وعقيلته سيبل تتار، إضافة إلى رئيس البرلمان، زورلو توره، ورئيس الوزراء أونال أوستل، وسفير تركيا لدى ليفكوشا متين فائز أوغلو وعدد آخر من المسؤولين.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، وعدد من المسؤولين، بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس جهاز الاستخبارات، إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة، فخر الدين ألطون.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة تبادل الآراء حول الخطوات التي يجب اتخاذها على صعيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في الجزيرة بأبعادها الإقليمية والعالمية.

المصدر: الأناضول