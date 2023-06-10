الكشف عن وجهة أردوغان الخارجية الأولى بعد إعادة انتخابه رئيسا

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراء أول زيارة خارجية له إلى شمال قبرص التركية وأذربيجان، وذلك حسب التقاليد المتعارف عليها في البلاد، بعد انتخابه رئيسا لفترة جديدة.

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ويزور أردوغان جمهورية شمال قبرص التركية يوم الاثنين 12 يونيو الجاري، حيث من المرتقب أن يلتقي برئيس الجمهورية، أرسين تتار، ورئيس الوزراء، أونال أوستل، ومن ثم عقد مؤتمر صحفي مشترك معهما.

كما ومن المنتظر أن يبحث الجانبان الخطوات التي سيتم اتخاذها حول القضية القبرصية، وتطورات شرقي المتوسط.

ويتوجه أردوغان يوم الثلاثاء لزيارة أذربيجان، حيث سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره، إلهام علييف، ولقاء آخر على مستوى وفود البلدين.

وسيتناول الجانبان الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والدولية.

المصدر: الأناضول