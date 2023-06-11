هيرش: الهجوم الأوكراني المضاد يرتد بعواقب سلبية على كييف والولايات المتحدة والناتو

أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية سيكون له عواقب سلبية على أوكرانيا نفسها والولايات المتحدة ممثلة بإدارة جو بايدن وحلف شمال الأطلسي.

وقال هيرش تعليقا على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية: "لن يكون لهذا عواقب جيدة على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي وبالتأكيد لإدارة جو بايدن".

وسُئل هيرش أيضا عما إذا كان يرى مؤشرات على أن "الناتو" يستعد لدخول النزاع في أوكرانيا، وهو الأمر الذي اعترف به الصحفي البارز أن مشاركة الحلف في هذا النزاع تتكشف بالفعل أمام أعيننا.

وأضاف الصحفي: "من المحتمل أن يكون (الناتو) موجودا بالفعل. أعني، إذا كنا نتحدث عن التدريب وتقديم المشورة.. يوجد الآن العديد من المجموعات المنفصلة في الجيش الأوكراني. وقد وصف البعض هذا الهجوم بأنه محكوم عليه بالفشل مسبقا. يبدو الأمر كما لو كان لديك 15 مجموعة رقص مختلفة تدربت بشكل منفصل، ثم قمت بوضعهم في نفس الفصل ومنحتهم يوما أو ثلاثة أيام لتنظيم التدريب. سيكون ذلك مستحيلا - وهذا ما يحدث الآن في القوات الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في غضون ثلاثة أيام، شنت كييف هجوما طال انتظاره في قطاعات مختلفة من الجبهة وركزت كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة لهذا الغرض.

وأكد شويغو، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات هجومية ودحرت العدو. وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 3715 شخصا في ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إنه "من المؤكد تماما أن الهجوم الأوكراني قد بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للجيش الأوكراني".

وأشار إلى أنه "لم تنجز القوات الأوكرانية مهامها في أي من مناطق القتال"، بينما تكبدت خسائر كبيرة.

المصدر: RT + نوفوستي