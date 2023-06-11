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قوات كييف تستهدف بلدية شيروكايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية برشقة صواريخ

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قوات كييف تستهدف بلدية شيروكايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية برشقة صواريخ
mil.gov.ua موقع وزارة الدفاع الأوكرانية
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استهدفت قوات كييف بلدية شيروكايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 3 قذائف عيار 122 ملم.

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد عبر "تلغرام"، استهداف قوات كييف لمنطقة نيليبوفكا التابعة لبلدية شيروكيا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، الساعة 20:30 بـ 3 قذائف عيار 122 ملم.

وأفاد عمدة مدينة غورلوفكا إيفان بريخودكو، بأن القصف الأوكراني تسبب بتعطل خط أنابيب المياه الرئيسي في قرية شيروكايا بالكا الذي يزود منطقة سترويتيل السكنية بالمياه. 

وتقع بلدية شيروكايا بالكا على بعد حوالي كيلومترين إلى الغرب من مدينة غورلوفكا، وهي واحدة من أكبر المدن في منطقة دونيتسك التي تقصفها القوات الأوكرانية بانتظام.

 

المصدر: نوفوستي

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