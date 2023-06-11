ضباط أوكرانيون يكشفون لوكالة الصحافة الفرنسية تفاصيل "مجزرة المدرعات": لم نحقق شيئا بالهجوم المضاد

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جنود أوكرانيين قولهم أن معظم عربات المشاة القتالية من طراز "برادلي" تم سحقها خلال الهجوم المضاد وأنهم فقدوا معظم تلك العربات.

وقالت فرانس برس، حسبما نقلت عن الجنود الأوكرانيين: "مجموعة من الجنود الأوكرانيين قالوا أنهم فقدوا معظم عربات برادلي".

وقال جنود إحدى الوحدات الأوكرانية إنه تم تدمير 8 عربات برادلي من أصل 9 تابعة لوحدة المشاة الآلية.

وقالت الوكالة أن مجموعة من المركبات القتالية من طراز برادلي مدعومة بدبابات ليوبارد ألمانية الصنع تعرضت لهجوم مباشر.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية لقطات مصورة لطائرة بدون طيار أظهرت إصابات مباشرة لعدد من الآليات العسكرية.

وعند سؤال أحد الجنود عما إذا تمت السيطرة على أي منطقة، قام بتشكيل السبابة والإبهام مع بعضهما في دلالة على عدم وجود أي إنجازات مهمة لهم.

وقال ضابط أوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية إن مواقع القوات الروسية في المعركة "محمية جيدا"، وتسائل بغضب"من سيكون سعيدا بتلقي أوامر الهجوم على القوات الروسية؟، فليذهب ويأخذ المواقع الروسية المحمية جيدا؟.

يشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّه في الساعة 1.30 صباحا، حاولت قوات كييف بتعدادها الذي يصل إلى 1500 عسكري و 150 عربة مدّرعة، اختراق دفاعات القوات المسلحة الروسية على اتجاه زابوروجيه، إلا أنّها فقدت ما يصل إلى 350 فردا منهم فضلا عن 30 دبابة في غضون ساعتين.

وحينها أكد الوزير الروسي أنه تم صد وإيقاف اللواء الأوكراني المهاجم على جميع المواقع في اتجاه زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي