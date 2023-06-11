جنود كييف لوسائل إعلام: الروس دمّروا معظم عربات "برادلي" ولا إنجازات مهمّة لنا

أكد جنود من قوات كييف أن معظم عربات المشاة القتالية من طراز "برادلي" تم سحقها خلال الهجوم المضاد الذي تشنه قواتهم، وأكدت مجموعة منهم لـ"فرانس برس" أنهم "فقدوا معظم البرادلي".

وقالت الوكالة الإخبارية في بيان: "مجموعة من الجنود الأوكرانيين ... أعلنوا ... أنهم فقدوا معظم البرادلي".

وقال جنود إحدى الوحدات الأوكرانية إنه من بين العربات الـ9 التابعة لوحدة المشاة الآلية، تم تدمير 6 عربات ونجت واحدة فقط .

وعند سؤال أحد الجنود عمّا إذا تمّت السيطرة على أي منطقة، قام بتشكيل السبابة والإبهام مع بعضهما في دلالة على عدم وجود أي إنجازات مهمة لهم.

يشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّه في الساعة 1.30 صباحا، حاولت قوات كييف بتعدادها الذي يصل إلى 1500 عسكري و 150 عربة مدّرعة، اختراق دفاعات القوات المسلحة الروسية على اتجاه زابوروجيه، إلا أنّها فقدت ما يصل إلى 350 فردا منهم فضلا عن 30 دبابة في غضون ساعتين.

وحينها أكد الوزير الروسي أنه تم صد وإيقاف اللواء الأوكراني المهاجم على جميع المواقع في اتجاه زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي