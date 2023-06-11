"سانا": مباحثات سورية إماراتية لتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

بحث الجانبان السوري والإماراتي اليوم الأحد في العاصمة دمشق، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري محسن عبد الكريم علي مع القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق عبد الحكيم النعيمي.

وأشاد الوزير السوري بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا العمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتطور العمل المشترك بين البلدين، والارتقاء به لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

بدوره لفت النعيمي إلى أهمية بحث المواضيع التجارية ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، وبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري.

المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"