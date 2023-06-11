 
مباشر
عاجل
مراسلنا: استمرار القصف في جنوب شرقي الخرطوم قرب شارع الــ60 الذي تنتشر فيه قوات الدعم السريع

زيلينسكي يناشد الإمارات لدعم "صيغة السلام" الأوكرانية

أخبار العالم

زيلينسكي يناشد الإمارات لدعم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhfn

ناشد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم المهيري، التي تزور كييف حاليا، لدعم "صيغة السلام" التي تروج لها كييف.

إقرأ المزيد
ما شروط كييف للموافقة على
ما شروط كييف للموافقة على "مبادرة السلام" البابوية لحل الأزمة الأوكرانية؟

وقال زيلينسكي خلال لقائه مع الوزيرة الإماراتية، "نحن مهتمون بدعم بلدكم صيغتنا للسلام".

وأضاف زيلينسكي في بيان، أن القضايا البيئية كانت موضوعا آخر للمفاوضات، وشكر الإمارات على استعدادها لتقديم المساعدة إلى كييف.

ولفتت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا إلى "صيغة السلام" التي أعدتها، لكنها بالمقابل رفضت مقترحات الأطراف الثالثة للسلام.

حيث قال زيلينسكي تعليقا على مبادرات الفاتيكان للتسوية، إن بلاده لا تحتاج إلى وسطاء.

أما من جانب موسكو، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام هي "دليل أمريكي آخر لإثارة الصراع في أوروبا". كما أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن تصريحات زيلينسكي حول تسوية سلمية لا تأخذ في الاعتبار الحقائق القائمة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا