الجيش الإيراني: سنرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء ونربك معادلاتهم العسكرية

أكد قائد سلاح طيران الجيش الإيراني العميد الطيار يوسف قرباني أن "القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أدنى تحرك للأعداء".

وأوضح العميد الطيار يوسف قرباني قائلا: "الأعداء يعرفون أنهم إذا أرادوا القيام بأدنى تحرك، فسوف يعاقبون بأقسى رد من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

وتابع قرباني: "اليوم يؤدي طيران الجيش الإيراني دورا مهما للغاية في إرباك المعادلات العسكرية للأعداء".

وتأتي تصريحات قائد طيران الجيش في وقت كشفت فيه القوات المسلحة الإيرانية عن إنجازين استراتيجيين خلال الأيام الماضية، وهما صاروخا "خيبر"الفرط صوتي ومثيله "فتاح" .





المصدر: "فارس"