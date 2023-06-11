رئيس حكومة إقليم كردستان يتحدث عن "خيانة"

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن حكومته لن تُساوم على حقوقها الدستورية، وأن الإقليم سيصبح أقوى، و"موقف الوطنيين الشجاع في طرف والخيانة بطرف آخر سيسجّلان في التاريخ".

وجاءت تصريحات بارزاني في رسالة وجّهها، اليوم الأحد، بعد اتمام التصويت على المادة 14 المتعلقة بإقليم كردستان في قانون الموازنة العامة للعراق، يوم أمس السبت، وذلك بعد جدال طويل دار بشأنها بين الكتل والأحزاب السياسية داخل البرلمان، وخصوصاً الحزبين الكرديين - الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

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وأضاف بارزاني: "إن الموقف الشجاع للوطنيين في طرف، وخيانة بائعي الوطن في طرف آخر سيسجّلان في التاريخ"، مضيفا: "ليتأكد الجميع أن إقليم كردستان سيصبح أقوى، ولن نتساوم على الحقوق الدستورية".

هذا وقد عقد مجلس النواب العراقي أمس السبت، جلسة برلمانية لإكمال التصويت على بنود وفقرات الموازنة العامة للبلاد، لسنوات (2023، 2024، 2025)، وصوّت على 18 مادّة بمشروع القانون، ضمنها المادة 14، وذلك بعد جدال طويل حول المادة، والذي تسبّب برفع الجلسة وتأجيلها قبلها بيوم.

وبعد جولات، عقدت جلسة السبت بعد اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 241 نائباً الى القاعة.

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وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، تصويت أعضاء المجلس على المادة الـ14 من قانون الموازنة العامة، المتعلقة بإقليم كردستان، عقب مشادات حادّة وقعت بين أعضاء الكتل السياسية داخل القاعة بسبب الاختلاف على الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة المذكورة.

النائب عمر كوجر أوضح أنه "تم الإخلال بالاتفاق الذي توصلنا اليه اليوم، جرى تبديل صياغة فقرات المادة، وتفاجأنا بعدم تضمين المقترح المقدم بشأن إعادة رواتب الموظفين المدّخرة"، لذلك امتنعنا عن التصويت على المادة.

المصدر: رووداو ديجيتال