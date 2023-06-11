لواء مصري: "التمساح" نفذت مجزرة ضد الدبابات الغربية في الهجوم الأوكراني المضاد

قال اللواء المصري محمد الغباشي، الخبير الاستراتيجي ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل، وإن الدبابات الغربية تعرضت لمجزرة.

وقال الغباشي في حديث لـRT أن الهجوم الأوكراني المضاد والذي شمل 5 محاور في جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، أدى إلى تدمير عدد كبير من الدبابات الأوكرانية، حيث ألحقت القوات الروسية خسائر في أفراد القوات الإوكرانية بلغت حوالي 1600 جندي.

وأضاف أن المفاجأة الكبرى كانت في خسائر الدبابات، سيما دبابات "ليوبارد" الألمانية والتي قدمها الغرب بصفتها "دبابات لا تقهر".

وقال اللواء الغباشي " لايوجد دبابة في العالم غير قابلة للتدمير، وشأن ليوبارد شأن أي دبابة معرضة للتدمير بواسطه المقذوفات الموجهة للدبابات" موضحا أن القوات الروسية دمرت أيضا 3 دبابات من طراز (أم أكس 10) الفرنسية.

وأشار أن عدد الدبابات في تلك المعارك بلغ 136 بينه 79 دبابة أجنبية من طرازات، والعدد الباقي روسية الصنع تمتلكها أوكرانيا سابقا.

وقال الخبير الاستراتيجي إن " طائرات الهليكوبتر الروسية من طراز (التمساح) تمكنت من تدمير دبابات (ليوبارد) الأكثر تطورا على مستوى العالم".

كما تمكنت من تدمير باقي الأنواع من الدبابات.

وقال من طائرات تعاملت مع صواريخ مضادة للطائرات ودمرتها وذلك خلال الهجوم على أرتال الدبابات الأوكرانية المتقدمة من العمق.

وأشار إلى أن الجيش المصري حدث قوته البحرية بطائرات (التمساح) الروسية المتطورة.

وقال الغباشي إن "وزير الدفاع الايطالي تحدث عن نتائج الهجوم المضاد، وتعجب من الهجوم الاوكراني، مؤكدا على قوة وصلابة الجيش الروسي".

وقال إن الوزير الإيطالي أوضح أن هناك نتائج مشكوك فيها في هذا الهجوم الاوكراني المضاد،

وتابع "بالتالي سنعود لتصريح رئيس هيئة الأركان الأمريكية في نهاية الخريف الماضي والذي تعجب فيه من الإمدادات الكثيرة من الغرب لأوكرانيا والذي أكد فيه أنه رغم كل الإمدادات العسكرية الغربية سيكون هناك صعوبة، بل استحالة من النصر على الجيش الروسي بواسطة أوكرانيا، وأن هذا الأمر عسكريا وتكتيكيا سيكون صعب المنال".

وقال أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية أكد منذ شهور أن الهجوم المضاد لن يحقق النتائج المرجوة منها لأن الجيش الروسي جيش مدرب لديه العديد من الأسلحة وحجمه كبير ولديه القدرة على صد الهجوم والحفاظ على الأراضي التي تم تحريرها في المناطق الأربعة في أوكرانيا.

ناصر حاتم

المصدر: RT