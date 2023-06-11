سفير موسكو لدى فيينا: الغرب يخسر في عقوباته ضدنا ولن يتمكن من تدمير اقتصاد روسيا

أكد السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبنسكي، أن الغرب الجماعي يخسر في لعبة العقوبات المناهضة لروسيا على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي، وتلك العقوبات لن تحقق تدمير اقتصاد روسيا.

وقال السفير ليوبنسكي في مقابلة مع البوابة الإخبارية النمساوية exxpress: "لطالما شدّدت روسيا على أن العقوبات الغربية غير الشرعية لن تحقق هدفها في تدمير الاقتصاد الروسي، فكل الإجراءات التقييدية سيف ذو حدين".

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وأضاف: "إنها ذات تأثير سلبي على جميع الجهات.. ولكن هناك شيء واحد واضح في هذه اللعبة، وهو أن الغرب الجماعي يخسر المزيد والمزيد على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي. وهو ما تؤكّده تقييمات الخبراء والمؤسسات المستقلة".

إلى ذلك، لفت السفير الروسي إلى توقعات "صندوق النقد الدولي"، والتي تظهر أن العقوبات تضر دول الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا، وفي توقعاته أيضا أن الاقتصاد الروسي، وعلى الرغم من الإجراءات التقييدية المضادة وغير المسبوقة، يتوقع نموا ملموسا بمقدار ضعف ما هو عليه في منطقة اليورو مجتمعة، وأكثر من ذلك بكثير.. بل أفضل من ألمانيا، على سبيل المثال، التي تحقق نموا سلبيا بنسبة -0.1٪.

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وتابع الدبلوماسي الروسي: "يبدو أن الولايات المتحدة تمزح بالفعل عندما تقول إن نتائج العقوبات ضد روسيا ظهرت أخيرا... ونتيجة لسياسة العقوبات، يخسر رواد الأعمال الأوروبيون أيضا مواقعهم السابقة في السوق الروسية التي تشغلها بسرعة الشركات المحلية والشركاء المهتمون من البلدان الأخرى، والتي اتضح أن حكوماتها أكثر حكمة وبُعد نظر".

واختتم لوبينسكي: "إن استعادة هذه المنافذ الجذّابة، في حال أمكن ذلك، سيتطلب جهودا ضخمة".

المصدر: نوفوستي