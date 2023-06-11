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قوات كييف تنشر ألغاما ألمانية مضادة للدبابات على خط الجبهة

أخبار العالم

قوات كييف تنشر ألغاما ألمانية مضادة للدبابات على خط الجبهة
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قال خبراء الألغام من المجموعة الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الروسية إن الألغام التي تستخدمها القوات الأوكرانية، هي ألغام ألمانية مضادة للدبابات.

وقال رئيس الخدمة الهندسية لفوج الدبابات في المنطقة "وحدات القوات الأوكرانية المجهزة بأسلحة الناتو (ألمانية وفرنسية الصنع) غالبا ما تستخدم الألغام الألمانية المضادة للدبابات والتي يتم نشرها في منطقتنا في محور دونيتسك".

وأضاف أنه على الرغم من استخدام أنواع جديدة من الأسلحة من قبل القوات الأوكرانية إلا أن القوات الروسية تتعامل معها بسرعة عالية في الحال وتصدها.

وتابع قائلا "مثل هذه الألغام لم تعد تفاجئنا، بل على العكس، نطور استجابتنا بسرعة، ندرس العدو جيدا ونبدأ في العمل بنفس الطريقة التي يعمل بها".

المصدر: نوفوستي

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