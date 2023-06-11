الطوارئ الروسية تكشف عن نتائج عمليات البحث والإنقاذ بعد تدمير محطة كاخوفسكايا

أنقذت وحدات الطوارئ الروسية 1736 شخصا من بينهم 165 طفلا في منطقة خيرسون عقب التدمير الذي طال محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وأدى إلى فيضانات كبيرة في المنطقة.

وجاء في بيان "منذ بدء عملية الإنقاذ، أنقذت الطوارئ الروسية 1736 شخصا، من بينهم 165 طفلا.. وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6026 شخصا، من بينهم 235 طفلا.. وقد سلمت وزارة الطوارئ الروسية حوالي 75 طنا من المواد الغذائية و30 طنا من علب المياه (للشرب)".

وأضاف البيان "في خزان كاخوفكا، يستمر منسوب المياه في الانخفاض. ويساعد عناصر وحدات الطوارئ على ضخ المياه باستخدام معدات الضخ. في نوفايا كاخوفكا تم ضخ حوالي 49 ألف متر مكعب".

وشارك نحو 795 عنصرا من خدمات الطوارئ في عمليات إصلاح الأضرار التي نجمت عن الكارثة.

إلى ذلك أفاد القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن منسوب المياه بمدينة، نوفايا كاخوفكا، انخفض بنحو 3 أمتار إلى 7 أمتار، مضيفا أنه بدأت عمليات ضخ المياه وجمع القمامة من الشوارع.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أناتولي سوبرونوفكسي، الخميس الماضي، أن تدمير محطة "كاخوفسكايا" أسفر عن غرق 14 ألف منزل في 15 تجمعا سكنيا بمنطقة خيرسون. وأضاف أن عملية إجلاء الناس من المناطق المنكوبة لا تزال مستمرة.

المصدر: نوفوستي