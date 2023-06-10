قيس سعيد: تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية، مؤكدا أنه لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض القانون على الجميع.

وخلال زيارة فجائية إلى ولاية صفاقس، أوضح قيس سعيد قائلا: "تونس تعيش مرحلة مليئة بالتحدّيات، ونحن عازمون على رفعها جميعا".

وشدد على أن الدولة التونسية قوية بمؤسّساتها وشعبها، و"حينما نكون في الموعد مع الشعب يمكن أن نصنع التاريخ بإمكانياتنا الذاتية".

وأكد الرئيس التونسي "ضرورة أن نعول على أنفسنا قبل التعويل على أيّ كان من الخارج".

وأكمل: "لدينا من الإمكانيات الكثير، ومن الثروات البشرية الكثير، ومن الثروات الطبيعية الكثير.. تونس دولة تعج بالخيرات".

المصدر: "موزاييك إف إم"