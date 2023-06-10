وزير الاقتصاد التونسي يدعو إلى مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا

دعا سمير سعيد وزير الاقتصاد التونسي إلى ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل التجاري بين تونس وتركيا "بسبب غياب التوازن لميزان التبادل الاقتصادي بين البلدين".

وقال الوزير في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، إن "الوقت قد حان ليتم العمل مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل وضع حد لهذه الفروقات الكبيرة الحادة بين التصدير والتوريد والذي لم تتحقق فيه الفائدة لتونس".

وأضاف سعيد أنه "في كل مرة يمر فيها اقتصاد بلد بصعوبات فإنه من حق الدولة مراجعة بنود الاتفاقية قصد إيجاد آليات جديدة باعتبار أن الاقتصاد التونسي تضرر كثيرا من اختلال التوازن في المبادلات بين البلدين".

المصدر: "موزاييك إف إم"