صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، بأن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجمات جديدة في مقاطعة زابوروجيه، وتقوم بقل مركبات مدرعة على طول خط التماس في اتجاه أوريخوف.

وقال روغوف: "المسلحون الأوكرانيون يستعدون لشن هجمات جديدة في اتجاه زابوروجيه. ومحاولاتهم آخذة في الازدياد. وفي المساء، قاموا بنقل المركبات المدرعة والمدفعية بشكل مكثف مستخدمين حاجز دخان في منطقة أوريخوف، لتغطية عملية النقل".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن الوضع في المواقع وعلى طول الخط الأمامي لا يزال تحت السيطرة.

وأشار روغوف إلى أنه خلال العاشر من يونيو الجاري، كانت هناك عدة هجمات "بطيئة" من قبل القوات الأوكرانية - حيث قامت قوات المشاة بمحاولات دون استخدام المعدات.

وشدد السياسي على أن القوات المسلحة الروسية دمرت العدو جزئيا أثناء التصدي له، فيما انسحب المهاجمون الباقون إلى مواقعهم.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء أوكرانيا تنفيذ هجومها المضاد. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس إن المهام التي حددتها كييف لم يتم تحقيقها في أي من مناطق القتال.

ويوم السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال محاولات الهجوم في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقدت القوات الأوكرانية أربع دبابات من طراز "ليوبارد" وخمس مركبات من طراز برادلي، وصد المقاتلون الروس هجمات العدو بنجاح.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، بدء قوات كييف الهجوم المضاد، دون تحديد أي تفاصيل إضافية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة كييف "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد لروسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مضادة، إلا أنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعا سنستشعر ذلك بأنفسنا".

المصدر: وكالات