منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تكشف سبب إجراء عمليات التخصيب عالية النقاء

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن سبب إجراء عمليات التخصيب عالية النقاء.

وقال محمد إسلامي: "ما زلنا نتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، موضحا أن التخصيب عالي النقاء كان من أجل رفع الحظر، وأن هدف المشرع هو اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع الحظر.

وعلق إسلامي على التخصيب بنسبة 60% الذي يتم تنفيذه بناء على قانون المبادرة الاستراتيجية قائلا: "إننا نقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بناء على المهمة التي وضعها قانون المبادرة الاستراتيجية على عاتقنا، ونحن ملزمون بتنفيذها وبالطبع، لهذا المستوى من التخصيب استخدامات مختلفة ، بما في ذلك إنتاج المواد الخام للأدوية الإشعاعية، وأجهزة الكشف وما إلى ذلك".

وأكمل: "إنهم يلمحون إلى أن إيران تسعى وراء أهداف عسكرية، لكن هدفنا الرئيسي هو تطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية، والهدف من هذا القانون هو إقناع أو إجبار الأطراف المقابلة على تخفيف الحظر الاقتصادي الجائر على إيران، واستخدمنا هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إنتاج ألواح الوقود وخاصة المواد الخام لإنتاج الأدوية المشعة مثل الموليبدينوم".

المصدر: "العالم"