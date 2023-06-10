إيران: صادراتنا من المنتجات الدفاعية زادت 3 أضعاف وإنتاج المعدات العسكرية ارتفع بنسبة 81%

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، أن صادرات البلاد من المنتجات الدفاعية زادت بمقدار 3 أضعاف ، وأن إنتاج المعدات العسكرية زاد بنسبة 81 % العام الماضي.

وفي ملتقى كبار مديري وزارة الدفاع، أكد العميد محمد رضا آشتياني أن "الوزارة لن تألو جهدا في الدفاع عن القيم السامية للثورة الإسلامية وتدمير نظام الهيمنة".

وأضاف: "إن وزارة الدفاع على استعداد دائما في أصعب المواقف للحفاظ على الاقتدار العسكري والعلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل أكثر الظروف تعقيدا التي يفرضها العدو"، لافتا إلى أن "النهج والتوجه الرئيسي لوزارة الدفاع هو تطوير التعاملات ودعم القوات المسلحة".

وشدد العميد آشتياني على أن وزارة الدفاع لديها عدة أهداف تتماشى مع تعزيز الاقتدار العسكري بما في ذلك زيادة الإنتاج من السلع والخدمات العسكرية والمدنية، وتحسين قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع والحرب الإلكترونية والدبلوماسية الدفاعية مع التركيز على بناء القدرات في الصادرات.

وأوضح قائلا: "بفضل جهود المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، سجلنا زيادة في الصادرات بمقدار ثلاثة أضعاف، وزيادة مرتين في إنتاج السلع والخدمات المدنية، وزيادة بنسبة 81% في الإنتاج الحربي العام الماضي، وسيستمر هذا المسار بمزيد من القوة والجهد في العام الحالي..عام كبح التضخم وزيادة الإنتاج".

المصدر: "فارس"