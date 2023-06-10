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رئيسي لماكرون هاتفيا: الحسابات الخاطئة لبعض الحكومات الأوروبية نابعة من معلومات مغلوطة مناوئة

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رئيسي لماكرون هاتفيا: الحسابات الخاطئة لبعض الحكومات الأوروبية نابعة من معلومات مغلوطة مناوئة
AFP
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحسابات الخاطئة لبعض الحكومات الأوروبية نابعة من الوقوع في فخ المعلومات المغلوطة للجماعات الإرهابية والانفصالية والمناوئة المعادية لطهران.

ومساء اليوم السبت، تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استغرق 90 دقيقة، بحث خلاله الرئيسان سبل تنمية العلاقات الثنائية، فضلا عن التطورات الاقليمية وكذلك مفاوضات إلغاء الحظر الجائر على ايران.

وأشار رئيسي في حديثه عن تنمية العلاقات الثنائية، إلى الحسابات الخاطئة لبعض الحكومات الأوروبية بشأن الشعب الإيراني، حيث اعتبرها نابعة من وقوع هذه الحكومات في فخ المعلومات المغلوطة للجماعات الإرهابية والانفصالية والمناوئة.

كما شدد رئيسي على ضرورة تجنب التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مبدأ السيادة الوطنية.

المصدر: "فارس"

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